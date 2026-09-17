Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
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17.09.2026 14:48:15
3 Rare Earth Stocks Racing to Go Downstream, and Who's Ahead
MP Materials (NYSE: MP), Energy Fuels (NYSEMKT: UUUU), and USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) are competing for a bigger role in America's rare-earth supply chain. The bullish opportunity is moving downstream into processing and permanent magnets, where MP leads today, but its rivals could narrow the gap if ambitious expansion plans translate into qualified commercial output.
Stock prices used were the market prices of Aug. 31, 2026. The video was published on Sept. 16, 2026.
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