Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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09.11.2026 10:44:00
3 Reasons Argenx Could Be a Top Biotech Stock for the Next Decade
Argenx (NASDAQ: ARGX) has been a winner for investors in recent years. Since early 2022, its shares have soared roughly 180%. That performance is roughly three times the gains delivered by the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC).
But will Argenx be a top biotech stock over the next decade? Here are three reasons the answer could be a resounding "yes."
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