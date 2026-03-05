Boston Scientific Aktie
WKN: 884113 / ISIN: US1011371077
|
05.03.2026 19:15:00
3 Reasons Boston Scientific Stock Could Quietly 5X as the World Ages
Earth's human population is aging. According to recent research from the World Health Organization, from 2015 to 2050, the proportion of people 60 or older will almost double, from 12% of the total to 22%. That's a big leap over a relatively short period, and the trend offers a significant opportunity for medical device makers, especially Boston Scientific (NYSE: BSX). Here are three reasons why its stock can quintuple -- at least -- on the back of this shift. Boston Scientific's focus on afflictions that affect older patients is nothing new. Its Watchman line, which debuted in 2015, consists of small balloon-expandable heart inserts that reduce stroke risk in those with a type of atrial fibrillation (a disorder that skews toward the elderly). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Boston Scientific Corp.
|
04.03.26
|Gewinne in New York: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
03.03.26
|S&P 500-Wert Boston Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boston Scientific-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.02.26
|S&P 500-Papier Boston Scientific-Aktie: So viel hätte eine Investition in Boston Scientific von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
17.02.26
|S&P 500-Titel Boston Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boston Scientific von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
10.02.26
|S&P 500-Titel Boston Scientific-Aktie: So viel hätte eine Investition in Boston Scientific von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.02.26
|Börse New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
04.02.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
04.02.26
|Schwacher Handel: So bewegt sich der S&P 500 mittags (finanzen.at)
Analysen zu Boston Scientific Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Boston Scientific Corp.
|62,80
|0,00%
|WORLD CO. LTD. Registered Shs
|1 578,00
|1,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX könnte sich an Erholung versuchen -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen erneut fester
Am heimischen Aktienmarkt bleibt der Iran-Krieg das bestimmende Thema. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein freundlicher Auftakt ab. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich höher.