Boston Scientific Aktie

Boston Scientific für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884113 / ISIN: US1011371077

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.03.2026 19:15:00

3 Reasons Boston Scientific Stock Could Quietly 5X as the World Ages

Earth's human population is aging. According to recent research from the World Health Organization, from 2015 to 2050, the proportion of people 60 or older will almost double, from 12% of the total to 22%. That's a big leap over a relatively short period, and the trend offers a significant opportunity for medical device makers, especially Boston Scientific (NYSE: BSX). Here are three reasons why its stock can quintuple -- at least -- on the back of this shift. Boston Scientific's focus on afflictions that affect older patients is nothing new. Its Watchman line, which debuted in 2015, consists of small balloon-expandable heart inserts that reduce stroke risk in those with a type of atrial fibrillation (a disorder that skews toward the elderly). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Boston Scientific Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Boston Scientific Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Boston Scientific Corp. 62,80 0,00% Boston Scientific Corp.
WORLD CO. LTD. Registered Shs 1 578,00 1,35% WORLD CO. LTD. Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:59 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt etwas nach: ATX könnte sich an Erholung versuchen -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen erneut fester
Am heimischen Aktienmarkt bleibt der Iran-Krieg das bestimmende Thema. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein freundlicher Auftakt ab. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen