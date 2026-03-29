Celsius Holdings Aktie

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WKN DE: A0YH6K / ISIN: US15118V2079

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29.03.2026 19:07:00

3 Reasons Celsius Stock Can Bounce Back in April

Like many stocks these days, Celsius Holdings (NASDAQ: CELH) has gone worse than flat. Shares of the company gaining market share in the functional sparkling beverage market have fallen for six consecutive trading days, a 21% plunge in that time.A couple of factors have weighed on Celsius stock. Costco (NASDAQ: COST) introduced a line of energy drinks under its Kirkland Signature label last week, and rising gas prices could make consumers less likely to spring for unnecessary indulgences. The market itself has been weak, declining for the fourth straight week.Still, the pullback still feels overdone. Celsius stock hit a new 10-month low on Friday, but zoom out, and the shares have fallen 66% from their all-time high set two years ago. Let's go over some of the reasons Celsius shares can bounce back next month.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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