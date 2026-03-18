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WKN DE: A0LGY8 / ISIN: GB00B1LCP739

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18.03.2026 19:00:00

3 Reasons Costco Stock Deserves to Trade at a Sky-High Valuation

As of this writing, Costco Wholesale (NASDAQ: COST) trades at a premium valuation that can make value investors instantly look the other way. Trading at about 51 times earnings, the stock seems to be priced for perfection. With a valuation like this, the market is pricing in years of robust sales and store-count growth.But some stocks truly deserve their sky-high valuations. And Costco is one of them.Like clockwork, the company's latest results once again clearly demonstrated why investors are consistently willing to pay a high valuation for this stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs 30 420,00 -1,17% Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
Costco Wholesale Corp. 853,80 -0,02% Costco Wholesale Corp.

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