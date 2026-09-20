CRISPR Therapeutics Aktie
WKN DE: A2AT0Z / ISIN: CH0334081137
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20.09.2026 17:55:00
3 Reasons CRISPR Therapeutics Stock Is Still a Buy After a Rocky 2026
It's been a disappointing couple of years for shareholders of biotechnology outfit CRISPR Therapeutics (NASDAQ: CRSP). This stock's barely up since the end of 2022, lagging the broad market's gains. It's not the performance that investors keeping tabs on this company were expecting, given its potential.
Don't be discouraged, though. While still speculative like most young biotech names, CRISPR Therapeutics remains a compelling prospect for investors who can stomach the risk and its inevitable volatility. Here's why.
On the off-chance you're reading this and aren't already familiar with the company, CRISPR Therapeutics is a drug developer that specializes in gene editing.
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