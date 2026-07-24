General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
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24.07.2026 17:00:00
3 Reasons GE Vernova (NYSE:GEV) Could Double by 2028
With the stock already up more than 90% in just the past year, it's difficult to believe GE Vernova (NYSE: GEV) shares could climb any higher in the foreseeable future. This is one of those occasional, rare cases, however, where what would normally seem impossible ends up being likely.To this end, here's a closer look at the top three reasons GE Vernova could double in price again by 2028.This power-focused offshoot of former industrial giant General Electric makes a range of products. But none are arguably as important right now as its electricity-generating natural gas turbines.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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