Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

27.01.2026 13:17:00

3 Reasons Gen Z Likes Palantir Stock

When OpenAI commercially launched ChatGPT at the end of November 2022, shares of Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) were trading for $6. Today, the stock is trading for around $170.The obvious catalyst behind Palantir's parabolic rise is its ability to monetize artificial intelligence (AI) in the enterprise software environment. One thing that separates Palantir from its peers is its apparent appeal to Gen Z investors.Below, I'll detail three reasons behind Gen Z's support for Palantir and explain what makes the company unique.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
