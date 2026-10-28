Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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28.10.2026 16:33:00
3 reasons home prices keep going up, even though fewer people are buying
Weaker demand typically drives prices down, but national readings of home prices indicate that they’re still growing. What explains the disconnect?Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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