I was unfashionably late to Nvidia (NASDAQ:NVDA) as an investor. These days, I'm unfortunately underwater. I've admired the business for decades, but it's only been eight months since I initiated a stake in the AI bellwether.

With a cost basis in the high $170s, I was doing pretty well through the first few months. The past month has been understandably rough. However, as I size up any portfolio moves I may want to make before heading into 2027, adding to my Nvidia position is on my short list. Let's go over some of the reasons I would be comfortable with buying more Nvidia in December.

Image source: Getty Images.

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