Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
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19.11.2026 14:47:02
3 Reasons I Own More Disney Than Nvidia Stock Right Now
I've been a Disney (NYSE:DIS) shareholder for decades. I've been an Nvidia (NASDAQ:NVDA) investor for only months. I naturally believe in both companies. They wouldn't be in my portfolio if I didn't have faith in them, though my stake in the media giant is larger than my position in the AI bellwether.
The two companies do have some things in common. They both reported respectable quarterly results this week. They have new CEOs this year. They're also both historically cheap.
There are some pretty good reasons I own more of the slower-growing Disney than a classic growth stock like Nvidia. I want to break down some of those reasons.
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Aktien in diesem Artikel
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|-1,29%
|Walt Disney
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