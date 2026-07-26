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26.07.2026 22:18:00
3 Reasons I Plan to Downsize in Retirement -- Despite Having a Paid-Off Home
Many people say housing is their biggest monthly expense. Right now, that may be true for me as well, since my mortgage payment alone eats up quite a bit of my paycheck.The good news is that my husband and I are on track to have our home paid off ahead of retirement. But that doesn't mean we want to stay put. Here are three reasons we plan to downsize, despite the fact that our home should be ours mortgage-free at that point.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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