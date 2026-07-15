Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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15.07.2026 14:45:00
3 Reasons It Might Be Time to Give Up on Lucid Stock
Lucid Group (NASDAQ: LCID) is accustomed to speed bumps in its business, and they came in the form of production snags, delays, and disappointing financial results early in its limited history.Then Lucid seemingly got things turned around enough to achieve eight consecutive quarters of record deliveries, culminating in a full-year record of 15,841 vehicles in 2025. Production issues faded, and launching the Gravity SUV was set to bring in new demand and build scale for the automaker.That said, it's been another bumpy start in 2026. Here are three reasons it might be time to give up on Lucid becoming a worthy investment.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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