MP Materials a Aktie
WKN DE: A2QHVL / ISIN: US5533681012
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14.03.2026 01:15:00
3 Reasons MP Materials Stock Is a Buy in 2026
MP Materials (NYSE: MP) hit an important inflection point in 2025, as it built out its rare-earth metals business. It is now a vertically integrated business, with both a rare-earth metals mine and processing assets. For more aggressive investors, there are three big reasons to consider buying MP Materials in 2026 as it executes on its long-term business plan.Motley Fool research shows that China is the dominant global source for rare-earth metals. That's a problem given that China has proven more than willing to use access to its rare-earth metals as a bargaining chip with other countries. Rare-earth metals are used in everything from electronics to missile defense systems. They are vital materials, and reliable access to rare-earth metals is an economic and geopolitical necessity. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu MP Materials Corp Registered Shs -A-
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25.02.26
|Ausblick: MP Materials A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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11.02.26
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05.11.25
|Ausblick: MP Materials A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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22.10.25
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13.10.25
|Kursschub bei Aktien von MP Materials und Energy Fuels durch neue Exportregeln aus China (finanzen.at)
Analysen zu MP Materials Corp Registered Shs -A-
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