MP Materials a Aktie

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WKN DE: A2QHVL / ISIN: US5533681012

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14.03.2026 01:15:00

3 Reasons MP Materials Stock Is a Buy in 2026

MP Materials (NYSE: MP) hit an important inflection point in 2025, as it built out its rare-earth metals business. It is now a vertically integrated business, with both a rare-earth metals mine and processing assets. For more aggressive investors, there are three big reasons to consider buying MP Materials in 2026 as it executes on its long-term business plan.Motley Fool research shows that China is the dominant global source for rare-earth metals. That's a problem given that China has proven more than willing to use access to its rare-earth metals as a bargaining chip with other countries. Rare-earth metals are used in everything from electronics to missile defense systems. They are vital materials, and reliable access to rare-earth metals is an economic and geopolitical necessity. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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