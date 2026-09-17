BRAIN Biotech Aktie
WKN DE: 520394 / ISIN: DE0005203947
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17.09.2026 14:49:00
3 Reasons Not to Delay Retirement -- Even When Your Brain Keeps Telling You to Wait
There are some people who exit the labor force the moment they can, and others who push themselves to work until they're physically unable to continue. If you're in the latter camp, you're not alone.
Even if the logical part of you says you're ready to retire, every time you think about tendering your resignation, a warning might go off in your brain along the lines of "don't do it -- you're making a mistake."
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