Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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26.06.2026 09:15:00
3 Reasons Realty Income Stock Belongs in Every Dividend Investor's Portfolio
Is the market starting to show some cracks? After reaching new highs earlier this year, the S&P 500 has been largely stagnant for the past few weeks.It can't keep going up forever, but it's normal for the market to take breaks every so often and then come back up. For investors, there's no way to know whether a drop is a normal break or a downward turn, which is why a diversified portfolio is so important, and why safer stocks are a crucial component.Many dividend stocks offer the safety and passive income that investors need to protect their portfolios in uncertain times. Whether you're looking for a safe stock or reliable passive income at all times, Realty Income (NYSE: O) is an excellent candidate.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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