Rigetti Computing Aktie
WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034
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23.09.2026 03:00:00
3 Reasons Rigetti Computing Stock Could Be a Trap, Not a Bargain
Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) looks exciting on the surface: There's government money, cutting‑edge hardware, and big language about utility‑scale quantum computers. But when you dig into the company's own numbers and plans, it looks like the stock could easily turn into a trap rather than the bargain it appears to be. Here are three reasons.\
Rigetti's 2026 news releases make it clear the company is still a very small business trying to build a very big future. For the first quarter of 2026, total revenue was just $4.4 million, with an operating loss of $26 million and an adjusted net loss of $14.7 million. And the second quarter brought $5.1 million of revenue against a $28.1 million operating loss and an adjusted net loss of $16 million.
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