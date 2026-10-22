Royalty Pharma Aktie
WKN DE: A2P62D / ISIN: GB00BMVP7Y09
|
22.10.2026 16:15:00
3 Reasons Royalty Pharma Is a Dividend Stock You Never Have to Sell
Healthcare isn't optional, which makes the pharmaceutical sector fairly resilient through the entire economic cycle. Royalty Pharma (NASDAQ: RPRX) has created a diversified portfolio of royalties on drugs that are approved for sale and on drugs that are still in development. For buy-and-hold income investors, this unique healthcare stock could be the perfect way to invest in the pharmaceutical sector. Here's why.
Pharmaceutical companies search for and develop drugs that they hope will one day generate large profits. However, the drug discovery process is complex, competitive, and costly. This is where Royalty Pharma comes in. Royalty Pharma provides drug companies with cash up front in exchange for the right to receive future royalties on approved drugs.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Royalty Pharma
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: Royalty Pharma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Royalty Pharma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Royalty Pharma präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Royalty Pharma informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Royalty Pharma
Aktien in diesem Artikel
|Royalty Pharma
|56,94
|0,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.