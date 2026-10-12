Stream Aktie
WKN DE: A0MJ2W / ISIN: JP3399760002
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12.10.2026 09:08:01
3 Reasons Social Security Can't Be Your Only Retirement Income Stream
Some Americans today get all of their retirement income from Social Security. And if that's your plan, it certainly takes the pressure off when it comes to savings. If you don't have to save for retirement, you can use your paycheck to cover near-term bills and other purchases.
But aiming to retire on Social Security alone isn't a wise move. Here's why.
Image source: Getty Images.
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