Lyft Aktie
WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049
|
01.12.2025 15:53:00
3 Reasons the Bulls Are Excited About Lyft
Lyft (NASDAQ: LYFT) has spent most of its time as a public company fighting skepticism. It's smaller than Uber Technologies. It's more concentrated. It doesn't have food delivery or freight to balance out softness in ride-hailing. For years, those traits appeared to be weaknesses.However, in 2025, the story takes a different turn. Lyft is showing signs of becoming a more disciplined, efficient, and strategically sharper business. The company isn't perfect -- far from it -- but the pieces are falling into place in ways that are starting to excite long-term investors.Here are three reasons the bulls are warming up to Lyft again.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Lyftmehr Analysen
