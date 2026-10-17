17.10.2026 22:03:00

3 Reasons the Vanguard S&P 500 ETF Could Be Worth Holding for the Next 20 Years

Predicting what will happen a week, a month, or a year from now is next to impossible. So many factors can change with little warning, so conditions from before can look nothing like they do now.

That's why buying and holding for the long term is such an effective strategy. You don't have to try to pick today's winners or the future's next big trends. Owning a fund like the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) that covers the biggest and most successful U.S. companies gives you broad exposure to the U.S. economic growth engine.

But just because it's a diversified basket of U.S. large caps isn't the only reason to hold it long-term. Here are four other just-as-important reasons.

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