3 Reasons To Buy Airbnb Now

After years of trading sideways, Airbnb (NASDAQ:ABNB) is finally having a breakout moment.

The stock surged following its last earnings report after it topped expectations, and key metrics like growth in nights booked accelerated. Airbnb's investments in AI seem to be paying off, and it also raised its guidance for the year.

Shares of Airbnb have since cooled off, but the post-earnings pop shows investors that the stock finally has the potential to rally after years of being stuck in neutral due to a combination of its valuation and only moderate growth.

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