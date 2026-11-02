Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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02.11.2026 15:15:02
3 Reasons to Buy Alphabet Stock Right Now
Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) stock hit an all-time high earlier this year, but it's been downhill ever since. Shares are currently down 11% year-to-date, even as the S&P 500 has gained 10%. What's going on with Alphabet? Many investors are worried about the company's significant spending on artificial intelligence (AI), and the tech leader's latest earnings report has exacerbated these fears, leading to a post-earnings dip.
Despite these challenges, Alphabet remains a great stock to buy and hold for the long term. Here are three reasons why.
Image source: The Motley Fool.
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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16:01
|Börse New York: Dow Jones beginnt Montagshandel im Plus (finanzen.at)
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30.10.26
|Alphabet-Aktie im Death Cross: So erging es Anlegern nach den letzten Signalen (finanzen.at)
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29.10.26
|Alphabet shares tumble in $500bn rout (Financial Times)
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29.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
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29.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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29.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
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29.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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29.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
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|DZ BANK
|21.10.26
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|Alphabet C Overweight
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|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
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|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
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