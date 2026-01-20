Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
20.01.2026 05:15:00
3 Reasons to Buy Amazon Stock Like There's No Tomorrow
Although Amazon (NASDAQ: AMZN) has historically been a poster child for growth stocks, its performance in recent years has been underwhelming by most standards. In 2025, its stock finished the year up 5%, underperforming every other "Magnificent Seven" stock, as well as indexes like the S&P 500 and Nasdaq Composite.Despite the disappointing year, I'm not ready to throw in the towel on Amazon. In fact, now seems like a good time to double down on the stock, as the overall market seems to be underappreciating it. If you're considering investing in Amazon, here are three reasons you should.Image source: Amazon.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
19.01.26
|Amazon gets a dressing down in luxury store Saks’ bankruptcy (Financial Times)
|
16.01.26
|Amazon-Aktie letztlich im Plus: Erster US-Kupfer-Vertrag seit über einer Dekade (Dow Jones)
|
15.01.26
|Amazon-Aktie fester: AWS investiert zweistellig Milliarden in deutsche Rechenzentren (dpa-AFX)
|
14.01.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
14.01.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones notiert im Minus (finanzen.at)
|
14.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
14.01.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
13.01.26
|Amazon pushes suppliers for cuts ahead of Supreme Court tariff ruling (Financial Times)
Analysen zu Amazon
|12.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|200,55
|-2,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX schlussendlich tiefrot -- DAX letztlich knapp unter 25.000 Punkte -- Feiertag an der Wall Street -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt wiesen am Montag rote Vorzeichen aus. An der Wall Street findet feiertagsbedingt kein Montagshandel statt. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.