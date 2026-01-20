Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

20.01.2026 05:15:00

3 Reasons to Buy Amazon Stock Like There's No Tomorrow

Although Amazon (NASDAQ: AMZN) has historically been a poster child for growth stocks, its performance in recent years has been underwhelming by most standards. In 2025, its stock finished the year up 5%, underperforming every other "Magnificent Seven" stock, as well as indexes like the S&P 500 and Nasdaq Composite.Despite the disappointing year, I'm not ready to throw in the towel on Amazon. In fact, now seems like a good time to double down on the stock, as the overall market seems to be underappreciating it. If you're considering investing in Amazon, here are three reasons you should.Image source: Amazon.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Amazon

Analysen zu Amazon

12.12.25 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
03.12.25 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Amazon Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Amazon 200,55 -2,65% Amazon

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Trump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX schlussendlich tiefrot -- DAX letztlich knapp unter 25.000 Punkte -- Feiertag an der Wall Street -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt wiesen am Montag rote Vorzeichen aus. An der Wall Street findet feiertagsbedingt kein Montagshandel statt. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.
