The recent artificial intelligence sell-off has affected many of the largest tech businesses, including Alphabet (NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL), which is down 29% over the last six months (through Nov. 25). Although downturns are never fun, they can create attractive buying opportunities in the right companies for long-term investors.

I see Alphabet as one of those companies, especially at the current price tag. It trades at about 21 times forward earnings, below its five-year average of 24. There are three aspects of Alphabet's business, in particular, that make me confident about buying and holding the stock through market turmoil.

Image source: Alphabet.

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