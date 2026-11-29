Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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29.11.2026 22:00:02
3 Reasons to Buy and Hold Alphabet Stock Right Now
The recent artificial intelligence sell-off has affected many of the largest tech businesses, including Alphabet (NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL), which is down 29% over the last six months (through Nov. 25). Although downturns are never fun, they can create attractive buying opportunities in the right companies for long-term investors.
I see Alphabet as one of those companies, especially at the current price tag. It trades at about 21 times forward earnings, below its five-year average of 24. There are three aspects of Alphabet's business, in particular, that make me confident about buying and holding the stock through market turmoil.
Image source: Alphabet.
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