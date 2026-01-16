Berkshire Hathaway Aktie
WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026
|
16.01.2026 11:45:00
3 Reasons to Buy Berkshire Hathaway Stock Like There's No Tomorrow
Shares of conglomerate Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) have been in a bit of a holding pattern since long-time Chief Executive Officer Warren Buffett said last year that he was stepping down at the end of 2025. That's not unreasonable. The new CEO, Greg Abel, has big shoes to fill, given Buffett's immense success at the helm of Berkshire Hathaway. Here are three reasons you might want to jump in and buy the stock despite the leadership change.Warren Buffett was Berkshire Hathaway CEO for decades. Under his leadership, the stock vastly outperformed the S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC). A key factor in the company's success was Buffett's investment approach of buying good businesses while they are attractively priced and then holding for the long term. In many ways, buying Berkshire Hathaway was basically a way of investing alongside Buffett.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
|Berkshire Hathaway Inc. A
|638 000,00
|0,31%
|Berkshire Hathaway Inc. B
|425,60
|0,28%
