Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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03.08.2026 12:05:00
3 Reasons to Buy Bloom Energy Stock -- and 3 Reasons to Wait
Bloom Energy (NYSE: BE) stock has been a bit like a roller-coaster ride over the last year. The stock's up 460% over the past 52 weeks, driven by a surge in demand for power as hyperscalers build data centers left and right. But it's also down nearly 29% in the last month, as the market took profits, questioned its stretched valuations, and wondered whether the company could deliver on its explosive growth.Image source: Getty Images.So, which version of Bloom Energy should investors believe? A growth stock taking a breather after an incredible run or an overheated hype pick that just ran out of steam?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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