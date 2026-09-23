Renewable Aktie

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WKN DE: A0RN4Q / ISIN: US75971W2052

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23.09.2026 22:30:00

3 Reasons to Buy Brookfield Renewable Before September Ends

There are plenty of reasons to buy stock in Brookfield Renewable (NYSE: BEPC). The Canadian company's focus on green power energy solutions through hydroelectric, wind, solar, and electric storage gives it a combined capacity of 48,700 megawatts (MW).

The accelerating power consumption from artificial intelligence (AI) data centers, cloud computing, and industrial electrification has created growing demand for clean, large-scale electricity, and Brookfield Renewable is uniquely positioned to meet that need for large tech companies.

The stock's price has plummeted more than 20% so far this year, turning a great dividend stock into a smart deal for value-oriented investors. Here are three reasons to buy the stock this month before it bounces back.

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