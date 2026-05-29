Carnival Aktie
WKN: 120071 / ISIN: GB0031215220
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29.05.2026 16:21:38
3 Reasons to Buy Carnival Stock in June
Summer is considered peak season for the cruise line industry. Families typically have a summer break from school. The warm ocean waters are that much more inviting.Carnival Corp. (NYSE: CCL) knows all about the waves. Nearly a third of its annual revenue and most of its fiscal 2025 profit were generated in the fiscal third quarter, which starts again next week.Carnival stock has risen 21% over the past year, outpacing its two closest publicly traded rivals. This isn't a regatta, but bragging rights are cool. I think things can get better for Carnival from here.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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