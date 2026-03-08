Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|
08.03.2026 05:15:00
3 Reasons to Buy Caterpillar Stock in 2026
Caterpillar (NYSE: CAT) is an iconic company with a huge portfolio of earth-moving products. In 2025, the company generated $67.6 billion in sales and $19.06 in adjusted earnings per share. The future is likely to be bright, as well, with the company's $51 billion backlog sitting at record levels. Here are three reasons to buy Caterpillar stock in 2026.Caterpillar's equipment gets used to build everything from roads to buildings, and a lot in between. Over the past several years, companies have made a material effort to build in their home markets rather than manufacturing abroad and importing finished products. This so-called reshoring move generally requires the construction of new factories and other assets.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Caterpillar Inc.
|
06.03.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
06.03.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
06.03.26
|NYSE-Handel So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
05.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
05.03.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
05.03.26
|Verluste in New York: Dow Jones zum Start leichter (finanzen.at)
|
04.03.26
|Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
|
04.03.26
|NYSE-Handel: Dow Jones mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Caterpillar Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Caterpillar Inc.
|588,00
|-2,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.