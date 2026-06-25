Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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25.06.2026 08:15:00
3 Reasons to Buy Costco Right Now, and 1 Reason to Avoid It
Walmart and Amazon have been go-to shopping destinations for Americans for quite a while now, but in recent years, a new favorite has emerged in Costco (NASDAQ: COST). It has many of the same items you can find in those stores, but it sells them in bulk. It's a go-to for many families across the country.Costco's stock has also been a go-to for many investors, up 145% over the past five years, compared to the S&P 500's (SNPINDEX: ^GSPC) 77% gain and the Nasdaq Composite's (NASDAQINDEX: ^IXIC) 85% (as of June 22).If you're interested in Costco's stock, here are three reasons you should do so and one reason you should be hesitant right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Costco Wholesale Corp.
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