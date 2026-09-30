GRAIL Aktie
WKN DE: GRAIL1 / ISIN: NET000GRAIL1
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30.09.2026 19:15:00
3 Reasons to Buy Grail (GRAL) Hand Over Fist in October
Grail (NASDAQ: GRAL), which was spun off from Illumina (NASDAQ: ILMN) in 2024, develops a blood test for detecting signals from dozens of cancers before any symptoms appear. Its stock endured some wild swings over the past two years, but it now trades near a record high. Let's see why Grail's stock is soaring -- and the three main reasons it's still worth buying today.
Grail isn't a speculative, pre-revenue company. The FDA hasn't approved Grail's Galleri blood test yet. Still, it's already sold on a cash-only basis (for $749 to $949) to independent customers, select employers, hospital pilot programs, and telehealth services.
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