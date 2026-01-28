Enbridge Aktie
WKN: 885427 / ISIN: CA29250N1050
|
28.01.2026 16:45:00
3 Reasons to Buy High-Yield Enbridge Stock Like There's No Tomorrow
Enbridge (NYSE: ENB) is likely to be attractive to dividend lovers given its lofty 5.7% yield. For reference, the S&P 500 index is yielding just 1.1% while the average energy stock yields around 3.1%. But a high yield alone shouldn't be the main deciding factor for any investment. Which is why you'll want to know these three facts about Enbridge.From a big-picture perspective, Enbridge is a pipeline company. That means it operates the energy infrastructure that helps to move oil and natural gas around the world. This is a fee-driven business, with Enbridge charging customers based on the volume of energy it moves. The price of energy isn't particularly important to its financial results.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
