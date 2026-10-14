Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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14.10.2026 18:43:00

3 Reasons to Buy Intel Stock Before 2027

Shares of Intel (NASDAQ: INTC) are up about 180% over the past year, as of Oct. 12, reflecting growing demand for its chips for artificial intelligence (AI) workloads.

The stock is more expensive than it was a year ago, but the prospect of sustainable revenue growth from AI leaves room for further gains over the next several years. "AI is driving unprecedented demand for compute, and as we continue to execute, Intel is well-positioned to capture sustainable growth across our CPU franchise, ASICs, advanced packaging, and vast wafer foundry network," CEO Lip-Bu Tan stated in the 2026 second-quarter earnings report.

Here are three reasons the stock is a buy heading into 2027.

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