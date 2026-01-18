Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

18.01.2026 13:30:00

3 Reasons to Buy Intel Stock Right Now

Following an 84% gain in 2025, Intel (NASDAQ: INTC) has so far kept the rally going in 2026. Shares of Intel are up another 27% through the first few weeks of the year as investors buy into the turnaround story.Intel's earnings are depressed as the company invests heavily in manufacturing and works to return its CPU businesses to sustainable growth, so valuing the stock based on the P/E ratio doesn't make much sense. However, multiple catalysts could drive Intel's bottom line and stock price much higher in the years ahead.Image source: Intel.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Intel Corp.

Analysen zu Intel Corp.

15.01.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
19.11.25 Intel Market-Perform Bernstein Research
18.11.25 Intel Market-Perform Bernstein Research
24.10.25 Intel Verkaufen DZ BANK
24.10.25 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Intel Corp. 40,71 -2,41% Intel Corp.

14:49 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
13:54 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
