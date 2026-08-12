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12.08.2026 15:30:00

3 Reasons to Buy Joby Aviation Stock Like There's No Tomorrow

Joby Aviation (NYSE: JOBY) presents one of the most compelling investment opportunities for investors seeking to build a broad, diversified portfolio of high-risk/high-reward stocks. The company is making real progress on developing its vertically integrated transportation-as-a-service (TaaS) business.There are three key reasons why it can emerge victorious in the highly competitive electric vertical take-off and landing (eVTOL) market.As a reminder, unlike many of its peers, Joby doesn't aim to sell its eVTOL to third parties. Instead, its plan is to develop and manufacture its own eVTOL (without relying extensively on aviation technology partners) and own and operate them within its own transportation network.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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