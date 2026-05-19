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WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023

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19.05.2026 19:30:00

3 Reasons to Buy MercadoLibre Stock on the Dip

MercadoLibre (NASDAQ: MELI) has been a terrible stock to own over the past 12 months. The company's shares are down 38% over this period. The e-commerce specialist's recent first-quarter update, released on May 7, further extended the significant market losses it had already experienced. However, despite MercadoLibre's challenges, there are good reasons to invest in the company and hold onto its shares for a while. Here are three of them.In the first quarter, MercadoLibre's revenue grew by a healthy 49% year over year to $8.8 billion. That was a fairly strong top-line performance for the company. However, MercadoLibre's margins and profits declined meaningfully. The company's operating margins dropped by 6% year over year to 6.9%, while its net earnings per share came in at $8.23, down from the $9.74 reported in the year-ago period.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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