Capital Partners Aktie
WKN DE: A0MMKN / ISIN: PLCPTLP00015
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31.03.2026 18:48:00
3 Reasons to Buy NewLake Capital Partners Stock and 1 Reason Not To
NewLake Capital Partners (OTC: NLCP) is one of the few real estate investment trusts (REITs) that serve the cannabis industry. While pot stocks have seen a lot of ups and downs over the past few years, NewLake has charted a steadier course, though it is down more than 6% so far this year.That recent dip may actually represent a disconnect between market sentiment and operational reality. While the broader cannabis industry remains volatile due to price compression and the slow pace of change on the federal regulatory front, NewLake has insulated itself through a disciplined triple net lease model and a fortress-like balance sheet. Here are three reasons to buy NewLake Capital and one reason not to.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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