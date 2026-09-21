NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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21.09.2026 14:07:00
3 Reasons to Buy Nvidia in the Fall
There's only one stock with a market cap north of $5 trillion: Nvidia (NASDAQ: NVDA). The leader of the AI revolution remains the most valuable publicly traded company, but interest has cooled this year. Nvidia's 19% rise in 2026 may be comfortably ahead of the market, but its performance has lagged that of smaller AI players and memory stocks riding its coattails.
Can Nvidia resume its role as the market leader for AI investors? With summer handing the seasonal baton to autumn this week, let's go over three reasons this could be a great time to buy shares of Nvidia.
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