NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
08.12.2025 19:40:00
3 Reasons to Buy Nvidia Stock Like There's No Tomorrow
Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been an excellent stock to own over the past three years, but the bullish sentiment around the company is starting to fade. Investors are growing increasingly worried about rising competition, and concerned that Nvidia may be losing its edge. However, I don't think that's the case. In fact, there are three excellent reasons why I think investors should consider scooping up shares before 2026 arrives.Image source: Getty Images.There are two parts to the bearish thesis around Nvidia's stock. First, rising competition could dethrone Nvidia from its position as the top artificial intelligence computing unit provider. Its graphics processing units (GPUs) are the most flexible and powerful options available, but they could lose market share to application-specific integrated chips (ASICs) in the near future, such as Tensor Processing Units (TPUs) from Alphabet.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
20:08
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones fällt nachmittags (finanzen.at)
|
20:08
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Montagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
18:01
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 im Minus (finanzen.at)
|
18:01
|Montagshandel in New York: Dow Jones verliert mittags (finanzen.at)
|
18:01
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
16:01
|Dow Jones aktuell: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16:01
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
16:01
|Börse New York in Rot: S&P 500 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|26.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|158,52
|1,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: Dow schwächer -- ATX letztlich in Grün -- DAX zum Handelsende wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Montag Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen geben im Montagshandel nach. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.