3 Reasons to Buy Reddit Stock This Week

It's showtime for Reddit (NYSE: RDDT) and its investors. Shares of the company behind the popular online forum with more than half a billion users reports its third-quarter results after Thursday's market close.

Expectations are high. The stock price is low. There are some pretty good reasons to be hopeful for a big bounce on Friday, but hold your optimism in check. There are still some serious red flags waving in the wind. Still, I think it's good to warm up to the "community of communities" platform operator. Let's break down the reasons it could be a good buy this week ahead of its telltale financials.

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