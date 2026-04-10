Caribbean Holdings International Aktie

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ISIN: US1444561005

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10.04.2026 14:27:00

3 Reasons to Buy Royal Caribbean Stock Like There's No Tomorrow

Royal Caribbean (NYSE: RCL) stock powered some 7% higher on Wednesday after an apparent ceasefire in the war in Iran was reached between the U.S., Iran, and Israel.It was a welcomed development for investors, and particularly good news for Royal Caribbean and travel industry stocks.For starters, oil prices dropped on the news with the Strait of Hormuz apparently reopening, and that should bring down fuel prices and spur more travel. Second, it should relieve some of the hesitancy that people may have about traveling during a time of geopolitical conflict and war. A recent survey by Travel Weekly showed that 72% of travel advsiors said customers were hesitant to book travel because of geopolitical conflicts. This was a far bigger concern than rising travel costs. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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