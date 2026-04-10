Caribbean Holdings International Aktie
ISIN: US1444561005
|
10.04.2026 14:27:00
3 Reasons to Buy Royal Caribbean Stock Like There's No Tomorrow
Royal Caribbean (NYSE: RCL) stock powered some 7% higher on Wednesday after an apparent ceasefire in the war in Iran was reached between the U.S., Iran, and Israel.It was a welcomed development for investors, and particularly good news for Royal Caribbean and travel industry stocks.For starters, oil prices dropped on the news with the Strait of Hormuz apparently reopening, and that should bring down fuel prices and spur more travel. Second, it should relieve some of the hesitancy that people may have about traveling during a time of geopolitical conflict and war. A recent survey by Travel Weekly showed that 72% of travel advsiors said customers were hesitant to book travel because of geopolitical conflicts. This was a far bigger concern than rising travel costs. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Caribbean Holdings International Corp.
Analysen zu Caribbean Holdings International Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.