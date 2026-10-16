Silicon Motion Technology Corporation Aktie

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WKN: A0ETU4 / ISIN: US82706C1080

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16.10.2026 14:33:00

3 Reasons to Buy Silicon Motion Technology Before the End of 2026

It's no secret that stocks connected to the AI industry have been some of the market's top performers over the past year, but there are still a few that remain relatively under the radar. Silicon Motion Technology (NASDAQ: SIMO) is one of them. It produces NAND flash controllers, which are vital for AI infrastructure. That's the gist of what the company does, but these three key reasons for buying the stock demonstrate its long-term potential.

Image source: Getty Images.

Silicon Motion Technology works with the largest memory-chip makers -- Micron (NASDAQ: MU), Samsung (OTC: SSNLF), SK Hynix (NASDAQ: SKHY), and Sandisk (NASDAQ: SNDK), as well as other fast-growing players. Rising demand for their memory products directly translates into additional revenue for Silicon Motion Technology.

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