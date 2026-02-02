Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|
02.02.2026 03:30:00
3 Reasons to Buy Uber Stock Like There's No Tomorrow
Shares of Uber Technologies (NYSE: UBER) were on a roll over the past year, hitting a 52-week high of $101.99 on Sept. 22, 2025. But after the ride-hailing giant released third quarter 2025 earnings on Nov. 4, its stock price began to slide.A contributing factor was a massive rise in Uber's capital expenditures. In the third quarter, capex totaled $98 million, more than double the $42 million spent in the prior year. This increase was due to the company's investments in strategic areas, including autonomous vehicles (AVs).The drop in share price is a boon for investors, creating a buy opportunity. That's because Uber is a great stock to own for many reasons. Here are three of them.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Uber
|
28.01.26
|Uber invests $500mn in Canada’s Waabi to accelerate robotaxi push (Financial Times)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: Uber öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Uber-Aktie fällt dennoch: Quartalszahlen übertreffen Erwartungen (finanzen.at)
|
04.11.25
|Uber profit falls short after $479mn legal charge despite strong growth (Financial Times)
|
04.11.25
|Ausblick: Uber stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Stellantis kooperiert mit Nvidia, Uber und Foxconn bei Robotaxis (Dow Jones)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Uber legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
27.09.25
|Luxury EV maker Lucid bets on Uber as cash crunch looms (Financial Times)
Analysen zu Uber
