Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
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04.09.2026 12:45:00
3 Reasons Wall Street Analysts Remain Bullish on NuScale Power Stock
On paper, NuScale Power (NYSE: SMR) has a bright future. The nuclear power stock is the only company currently approved by regulators to build a small modular reactor (SMR) in the U.S. SMRs are essentially miniature nuclear power plants, a form of nuclear energy generation that is receiving renewed interest from AI companies. The AI industry needs more electricity quickly. With much shorter construction times and lower upfront costs, SMRs have a distinct advantage over conventionally sized nuclear power plants. A quick look at NuScale's stock performance during the past year, however, paints a different story. The shares are down more than 30% year to date and have plunged more than 70% during the past 12 months.Many Wall Street analysts haven't given up hope. In fact, some are incredibly bullish on the stock, predicting more than 100% gains during the next 12 months. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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04.08.26
|Ausblick: Nuscale Power verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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