Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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02.08.2026 18:30:00
3 Reasons Why Berkshire Hathaway Owns $29 Billion of Alphabet Stock
Everyone expected some changes at Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) when Greg Abel took over as CEO in January. But one of his more surprising moves has been his aggressive investment in Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG).Berkshire didn't start investing in Alphabet until the third quarter of 2025, but it now owns over $23 billion in Class A GOOGL shares and another $6 billion in Class C GOOG shares.While Berkshire tends to let its investments speak for themselves rather than add commentary for each decision, there are three likely reasons why it's been loading up on shares.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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