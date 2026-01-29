Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
|
29.01.2026 23:04:00
3 Reasons Why Broadcom Could Be the Most Underrated Dividend Growth Stock to Buy in 2026
Broadcom (NASDAQ: AVGO) has produced monster returns in recent years -- pole-vaulting the semiconductor and infrastructure software giant to seventh on the list of the most valuable S&P 500 components by market capitalization.Broadcom has captured the market's attention for its exponential artificial intelligence (AI) revenue growth -- with AI semiconductor revenue expected to make up a staggering 42.9% of first-quarter fiscal 2026 revenue. Just a few years ago, Broadcom was mainly a pick-and-shovel general networking and software company. Now, it is on the cutting edge of building custom AI chips and associated high-performance infrastructure for hyperscale data centers.With a mere 0.8% dividend yield, Broadcom may not light up a passive income investor's radar. But Broadcom may just be the most underrated dividend growth stock to buy in 2026. Here are three reasons why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
