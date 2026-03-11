Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
|
11.03.2026 21:00:00
3 Reasons Why Broadcom Remains One of My Favorite Growth Stocks to Buy in 2026 and Hold for the Next 5 Years
On March 4, Broadcom (NASDAQ: AVGO) delivered yet another blowout quarter. The semiconductor and infrastructure software giant reported $19.31 billion of revenue for its fiscal 2026's first quarter. This included $8.4 billion in artificial intelligence (AI) revenue. In its December quarterly print, Broadcom had guided for $19.1 billion in first quarter revenue and $8.2 billion in AI revenue.Here's why Broadcom remains one of the top growth stocks for investors to buy and hold for years to come.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Broadcom Corp.
Analysen zu Broadcom Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!