Energy Transfer Aktie

Energy Transfer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038

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25.09.2026 17:30:00

3 Reasons Why Energy Transfer Is One of My Largest Positions

Among individual stocks, Energy Transfer (NYSE: ET) is my largest position. I first bought the stock back in 2019, and my position became significantly larger when the company acquired another of my largest holdings, Crestwood Equity Partners, back in November 2023. Despite the outsize position, I have never sold any shares (technically units) in the master limited partnership (MLP).

Here are three reasons why Energy Transfer remains one of my favorite stocks today.

In the past, Energy Transfer has gotten a bad rap for focusing more on empire building than on unitholders. However, that empire building has created one of the largest and most powerful midstream companies in the country and one uniquely positioned to benefit from the current AI data center build-out.

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