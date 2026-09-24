Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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24.09.2026 23:07:00
3 Reasons Why Micron and Sandisk Investors Can Ignore What History Says Will Happen
The memory chip market is historically cyclical.
Demand for computing chips rises, allowing memory chip manufacturers to run their facilities at maximum capacity and see rising margins. After the demand wave is over, it returns to a steadier state of operation, which tends to be less lucrative.
This results in a cyclical company, and investors aren't always the most keen on buying and holding stocks like that.
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